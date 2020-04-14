لافروف ونظيره الصيني يبحثان جهود البلدين في التصدي لفيروس كورونا

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الصيني، فانغ إي، في اتصال هاتفي، وضع فيروس كورونا المستجد في العالم والتعاون بين البلدين في هذا الاتجاه.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، في هذا الصدد: "بحث الوزيران الوضع مع تفشي كورونا المستجد في العالم، وناقشات التدابير التي اتخذها كلا البلدين من أجل مكافحة الوباء".

وأضاف البيان "ثمَن الوزيران عاليا للتعاون الروسي الصيني في حل المهام المتعلقة بهذه المسألة".

وتابع "أكد الوزيران عزم بلديهما تعزيز التعاون بهدف حماية حياة وصحة مواطني البلدين، وتعزيز تنسيق الجهود في مكافحة الوباء في المحافل الدولية".

وكانت الصين قد أرسلت، السبت الماضي، وفدا من الأطباء لمساعدة روسيا على احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، "لمساعدة روسيا على مكافحة وباء عدوى فيروس كورونا المستجد، قررت الحكومة الصينية إرسال مجموعة من الخبراء الطبيين إلى روسيا".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوز عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و956 ألف إصابة، ونحو 123 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 463 ألفا.