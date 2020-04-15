العسكريون الروس يطهرون منازل كبار السن في لومباردي الإيطالية...فيديو

وكتبت وزارة الدفاع الروسية على صفحتها على التويتر أن العسكريين الروس بالتعاون مع العسكريين من وحدات الحماية من الإشعاع الكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الإيطالية قاموا بتطهير منازل كبار السن في أربع مناطق سكنية في لومباردي.

Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в четырех населенных пунктах Ломбардии: https://t.co/uRIumIapfi#АрмияРоссии #РоссияИталия #Covid19 pic.twitter.com/gFPPmGOIJS — Минобороны России (@mod_russia) April 15, 2020

ووصلت منذ 22 مارس/ آذار الماضي، 15 طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية إلى إيطاليا، وعلى متنها مختصون عسكريون بعلم الأوبئة وخبراء من وزارة الدفاع، وقاموا بتسليم ثماني فرق طبية وتمريضية إلى منطقة جبال أبينين لمكافحة مرض "كوفيد -19"، بالإضافة إلى معدات الفحص وتدابير التطهير.

كما قام فريق من أطباء علم الأوبئة والمتخصصين في قوات الدفاع الإشعاعي الكيميائية والبيولوجية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، بالاشتراك مع المتخصصين العسكريين الإيطاليين، في 29 مارس/آذار، بتطهير صحي كامل لثلاث دور رعاية للمسنين، ومنها دار "القديس جوزيف" في مدينة شاسنيجو، وداري "سيسيليا تشاشيا ديل نيجرو" و"كازة سيرينا" في مدينة ليففي.