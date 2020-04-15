بعد يومين من إبحار حاملة طائرات صينية... القوات الأمريكية في "غوام" تجري "مسيرة الفيل"

قال مسؤولون عسكريون إن القاذفات الأمريكية بما في ذلك قاذفات "بي - 52" قامت بتدريب "مسيرة الفيل" لإظهار "التزامها بضمان الاستقرار الإقليمي في المحيط الهادئ"، حسبما نقلت شبكة "فوكس نيوز".

وعادة ما تقوم الوحدات بـ"مسيرة الفيل لإعطاء الطيارين تمرينا في العمل الجماعي والاستعدادات الحربية.

يأتي هذا بعد أن أبحرت حاملة طائرات صينية عبر تايوان، السبت الماضي، ليأتي العرض الأمريكي يوم الاثنين.

وقال بيان لوزارة الدفاع التايوانية، الأحد الماضي، إن "حاملة الطائرات لياوننغ، وهي أول حاملة صينية عاملة، وخمس سفن حربية مرافقة لها، مرت أولا في مضيق مياكو الواقع بين جزر مياكو اليابانية وأوكيناوا شمال شرقي تايوان السبت الماضي".

واشتكت تايوان التي تقول الصين إنها أرض صينية من وجود عسكري صيني زائد بالقرب من الجزيرة في الأسابيع القليلة الماضية وقالت للصين إنها يجب أن تركز على مكافحة فيروس كورونا المستجد بدلا من تهديد الجزيرة.