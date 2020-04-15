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19:30 GMT15 أبريل/ نيسان 2020
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    سيدة عجوز في المشفى

    عاشت الحربين العالميتين... بريطانية عمرها 106 أعوام تهزم كورونا

    © Fotolia / Sandor Kacso
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    خرجت عجور بريطانية تبلغ من العمر 106 أعوام من المستشفى بعدما شفيت من فيروس كورونا.

    ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن العجوز كوني تيتشن، من برمنغهام في وسط إنجلترا، حصلت على وثيقة صحية من الأطباء بأنها شفيت من الفيروس بعدما حاربت الفيروس أكثر من ثلاثة أسابيع.

    وقالت تيتشن: "أشعر أنني محظوظة جدا لنجاحي في محاربة هذا الفيروس، لا أستطيع الانتظار لرؤية أسرتي".

    ونُقلت تيتشن، التي ولدت في عام 1913 وعاشت الحربين العالميتين، إلى المستشفى في منتصف مارس/ آذار للاشتباه في إصابتها بالتهاب رئوي. وتم تشخيص حالتها بعد وصولها بقليل بأنها مصابة بكوفيد-19.

    وقالت ممرضة كانت تعتني بالعجوز البريطانية: "كان من الرائع رؤية تيتشن تتعافى. إنها رائعة وكنا نبذل أقصى جهدنا لرعايتها".

    رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في معمل تحاليل لإجراء اختبارات بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد
    © REUTERS / POOL New
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    وأضافت: "غمرتنا السعادة عندما ثبت شفاؤها من الفيروس. شيء رائع أن نرى المرضى يغادرون جناحنا (بالمستشفى) بعد هزيمة الفيروس".

    كما قالت حفيدتها أليكس جونز: "تطهو دوما لنفسها أيضا، مع أنها تحب الاستمتاع بطعام من ماكدونالدز من حين لآخر. لم أخبرها بأن مطاعم ماكدونالدز مغلقة".

    وأضافت: "أعتقد أن السر في امتداد عمرها هو نشاطها البدني واعتمادها جدا على نفسها. خضعت لجراحة في الفخذ في ديسمبر وخلال 30 يوما عادت تمشي من جديد. إنها رائعة حقا... لديها الكثير من المعجبين".

    في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة بالمملكة المتحدة تسجيل 761 حالة وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 12868"، ليستمر التراجع في المعدل اليومي منذ تسجيل أعلى عدد من الوفيات في العاشر من أبريل/نيسان الجاري بـ980 حالة.

    وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات بلغ 98476 بعد تسجيل 4605 حالة جديدة"، وهو معدل يومي شبه ثابت منذ تسجيل 8681 حالة في يوم واحد أعلن عنها في العاشر من الشهر الجاري.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, شفاء, عجوز, بريطانيا
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