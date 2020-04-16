صحيفة: بريطانيا قد تمدد الإغلاق 3 أسابيع أخرى

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إنه من المتوقع أن تمدد الحكومة البريطانية فترة الإغلاق، التي تفرضها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وأضافت الصحيفة، اليوم الخميس: "من المتوقع أن تعلن حكومة المملكة المتحدة، في وقت لاحق من اليوم، تمديد فترة الإغلاق ثلاثة أسابيع أخرى في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض (كوفيد - 19)".

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية دومينيك راب، سيترأس اجتماعات طارئة واجتماعات مجلس الوزراء حول استمرار إجراءات التباعد المجتمعي، مشيرة إلى أنه لا يملك، حتى الآن، خطة واضحة لإنهاء حالة الإغلاق، التي تشهدها البلاد بسبب تفشي الوباء.

Coronavirus UK live: government expected to announce three-week extension to lockdown https://t.co/qJY1L8pPmr — The Guardian (@guardian) April 16, 2020

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليوني مصاب، بينهم أكثر من 134 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من نصف مليون شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 644 ألف مصاب وأكثر من 28 ألف حالة وفاة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، في بريطانيا، 98 ألف مصاب، بينهم أكثر من 12 ألف و800 مصاب، وهو ما يجعلها بين أكثر 6 دول في العالم، تضررا بالوباء.