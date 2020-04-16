تركيا تعلن عن إنتاج أول جهاز تنفس اصطناعي

أعلنت تركيا، اليوم الخميس، عن إنتاج أول جهاز تنفس اصطناعي، في إطار دعم قطاع الصحة لمواجهة فيروس فيروس كورونا الجديد.

وحسب وكالة "الأناضول" التركية، "ابتكر طلاب الثانوية المهنية والتقنية في ولاية هطاي التركية، أول جهاز تنفس اصطناعي على صعيد وزارة التربية الوطنية، في إطار دعم قطاع الصحة لمواجهة وباء فيروس كورونا الجديد"، مشيرة إلى أن ذلك جاء عقب إجراء سلسلة من البحوث العلمية، أشرف عليها فريق مختص تابع لوزارة التربية التركية.

وأوضحت الوكالة أن "تصميم الجهاز، جرى بشكل يتوافق مع أمن العمل والصحة، ومطابقا لمواصفات أجهزة التنفس المستخدمة لدى وزارة الصحة التركية، مؤكدة أن "الثانوية المذكورة تعتزم البدء بالإنتاج التسلسلي للجهاز، عقب الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المعنية".

وأعلنت وزارة الصحة التركية، أمس الأربعاء، ارتفاع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا إلى 1518، إثر تسجيل 115 وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 69 ألفا و392 حالة، إثر تسجيل 4 آلاف و281 إصابة جديدة.