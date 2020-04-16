الإدعاء الإيطالي: عصابات المافيا تحاول استغلال أزمة كورونا لكسب ولاء الناس

قال ممثلو الادعاء الإيطالي، إن عصابات المافيا تحاول استغلال أزمة كورونا لكسب ولاء الناس بتقديم قروض وأغذية للأسر الفقيرة التي تواجه أزمات مالية.

قال المحامي أميديو سكاراميلا لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، "نحن نعرف أن أسر الأصدقاء وجميعهم من المرابين، يقدمون القروض المالية لأشخاص يواجهون صعوبات"، مشيرا إلى أن المرابين يعرضون في بادئ الأمر قروضا بفائدة تنافس البنوك ثم يحاصرون المقترض ويرفعون الفائدة إلى 300 بالمئة.

من جانبه، قال المدعي العام الوطني لمكافحة المافيا ، فيدريكو كافييرو دي راو، "إن أفراد فريقه رصدوا أنشطة مريبة في نابولي، منها توزيع عصابات كامورا مساعدات غذائية مجانية للأسر التي تعاني من أزمات مالية بسبب إجراءات العزل العام، مضيفا "لدينا أدلة" لكنه لم يخض في التفاصيل قائلا إن التحقيقات جارية، وعصابات كامورا تعرف أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار".

وأكد أنطونيو لوتشيدي الذي يعمل في جمعية "لالترا نابولي" الخيرية "أن الجمعية جمعت أكثر من 150 ألف يورو لتوصيل الطعام للأسر المحتاجة حتى لا تقبل هذه الأسر عطايا العصابات أثناء إجراءات العزل العام"، مشيرا إلى أنه "عندما يصبح الجوع مشكلة حقيقية، يكون من الصعب مقاومة الإغراء".

وتعهدت الحكومة الإيطالية بتخصيص 400 مليون يورو للرعاية الاجتماعية للفقراء تشمل إصدار بطاقات طعام لغير القادرين.