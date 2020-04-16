حافلات "هاري بوتر" تستخدم لنقل الأطباء في بريطانيا

أفادت وسائل إعلام بريطانية أن الحافلات التي تستخدم عادة للرحلات السياحية إلى متحف هاري بوتر في لندن ، سيتم استخدامها لنقل الأطباء.

ووفقا "لشبكة بي بي سي"، قال مصدر في شركة "غولدن تورز": "يسرنا أن نعلن أن حافلات غولدن تورز، التي تستخدم عادة لنقل السياح إلى وارنر بروس ستوديو تور في لندن، سيتم استخدامها الآن لنقل الموظفين بأمان من وإلى المستشفيات"، معربا عن سعادته لمساعدة القطاع الطبي بأي شكل من الأشكال.

وبحسب الصحيفة، ستعمل هذه الحافلات في مقاطعة هيرتفوردشاير، وستلتزم بجميع قواعد المسافة الاجتماعية.

وبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في المملكة المتحدة 98476 شخصا وتوفي 12868 شخصًا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، مليوني مصاب، بينهم أكثر من 134 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من نصف مليون شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة