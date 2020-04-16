مقتل 18 شخصا أثناء فرض الحجر الصحي في نيجيريا

صرحت المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، أن قوات الأمن النيجيرية قتلت 18 شخصا على مدى أسبوعين أثناء تنفيذ إجراءات العزل العام، التي فرضت لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة "رويترز" فإن المفوضية، أشارت في بيان بتاريخ 15 أبريل/ نيسان الجاري إلى أنه "هناك 8 حالات موثقة لأعمال قتل خارج نطاق القضاء أفضت إلى 18 حالة وفاة بين 30 مارس/ آذار و13 أبريل/ نيسان".

وأضافت المفوضية في البيان أن قوات من الجيش والشرطة هي من نفذت هذه الأعمال.

وقالت الوكالة إن الشرطة أو الجيش النيجيري لم يرد على اتصالات هاتفية طلبا للتعليق على بيان المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان.

وسجلت نيجيريا، كبرى الدول الأفريقية من حيث عدد السكان وأكبر منتج للطاقة في القارة، 407 حالات إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 و12 حالة وفاة.

يذكر أن السلطات النيجيرية فرضت إجراءات العزل العام، التي كان من المقرر في البداية أن تستمر 14 يوما في 30 مارس/ آذار في مدينة لاجوس وولاية أوجون والعاصمة أبوجا، إلا أن السلطات مددت تلك الإجراءات يوم الأحد لمدة أسبوعين، كما فرضت ولايات أخرى مثل ولاية كانو، المركز الاقتصادي لشمالي البلاد، قيودا على التنقل.