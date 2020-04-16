تسريبات حول إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي في ظل أزمة كورونا

تسربت، مساء اليوم الخميس، أجزاء من توجيهات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإرشادية لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الخميس، بأن التسريبات تكشف عن خطة من ثلاث مراحل قد تسمح لبعض الولايات بالشروع، ربما من الشهر الحالي، برفع القيود المفروضة لاحتواء انتشار المرض.

وتشير المرحلة الأولى من إرشادات ترامب، التي تُعلن مساء اليوم، معاودة أماكن كبيرة، مثل المطاعم وقاعات السينما، العمل مع فرض صارم للمباعدة الاجتماعية، على أن تُستأنف حركة الرحلات غير الضرورية وتفتح المدارس أبوابها مجددا في المرحلة الثانية.

فيما تذكر المرحلة الثالثة من إرشادات ترامب، معاودة أصحاب الحالات المرضية إلى المخالطة الاجتماعية.

ويشار إلى أن ترامب أبلغ حكام الولايات الأمريكية أن بعضهم سيمكنه إعادة فتح ولايته بحلول أول مايو/أيار، أو قبل ذلك، ومن المتوقع أيضا أن يعلن قريبا عن خطط توظيف لتتبع انتشار المرض، وذلك بحسب "رويترز".