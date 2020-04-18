الجيش الإيراني يعلن وفاة 3 جنود وإصابة 160 عنصرا آخرا بفيروس "كورونا"

أعلن المساعد التنسيقي للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سيارى، أمس الجمعة، عن وفاة 3 جنود، وإصابة 160 عنصرًا بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال سياري في تصريح مع التلفزيون الرسمي، إن "160 عنصرا أصيبوا بفيروس كورونا، بينهم 120 من الموظفين و40 جنديا من الخدمة الإلزامية"، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا".

وأضاف: "العدو يعمل على الترويج بأن الثكنات العسكرية هي موقع لتفشي فيروس كورونا، ونحن ما زلنا نقول إن البيئة الأكثر سلامة في المدن هي الثكنات العسكرية".

وأكد المساعد التنسيقي للجيش الإيراني، أنه "يتم تطهير جميع أجزاء الثكنات العسكرية عدة مرات في اليوم، إضافة إلى مراقبة جميع الموظفين أثناء الدخول والخروج".

ونظمت إيران، أمس الجمعة، استعراضا بمناسبة يوم الوطني للجيش الإيراني عرضت خلاله عربات التعقيم والمستشفيات المتنقلة ومعدات طبية أخرى، مشيرة إلى دور الجيش المهم في مكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكرت وكالة "رويترز" أن العرض العسكري للجيش الوطني الإيراني جاء مغايرا للسنوات الماضية وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد حيث أقيم عرض صغير في مركز تدريب أمام مجموعة من القادة يضعون الكمامات على وجوههم.