صربيا تشكر روسيا وجيشها على مساعدتها مكافحة فيروس كورونا

قدمت القيادة العسكرية الصربية، اليوم السبت، شكرها للقيادة العسكرية الروسية والجيش الروسي، وذلك في إطار مساعدتها لصربيا بمكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه: "وجه وزير الدفاع الصربي، ألكسندر فولين، اليوم السبت، رسالة شكر وتقدير للقيادة العسكرية الروسية بقيادة وزير الدفاع سيرغي لافروف وذلك لمساعي الجيش الروسي بمكافحة فيروس كورونا المستجد في صربيا".

وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية: "أكد وزير الدفاع الصربي على الصداقة المتينة بين البلدين والشعبين ونشكر الجيش الروسي على كل ما فعله لمكافحة هذا الوباء في بلادنا".

وتابع البيان: وختم وزير الدفاع الصربي متوجها لشويغو "بقراراتك وأفعالك، أكدت مرة أخرى أنك صديق وحليف لصربيا، التي يمكنك دائما الاعتماد عليها".

وتم إرسال 11 طائرة مع أخصائيين ومعدات عسكرية إلى الجمهورية الصربية للمساعدة في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.

وقد استقبلت مساعدة روسيا شخصيًا رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش. واستقبلوا العسكريين الروس بالخبز والملح بالمعنى الحقيقي للكلمة. يظهر في الفيديو كيف يتم تفريغ الطائرات. سيبدأ الخبراء العسكريون مهامهم لمكافحة الفيروسات التاجية اليوم.