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    الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، ويقف خلفه نائبه، مايك بنس، واشنطن، الولايات المتحدة، 13 مارس/ آذار 2020

    ترامب: هذا ما فعله مايك بنس أمس مع الديمقراطيين

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    العالم
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    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (102)
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    كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، عما قام به نائبه، مايك بنس، مع أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي أمس الجمعة.

    وقال ترامب في تغريدات له عبر حسابه على موقع "تويتر" إن بنس اتصل بأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، و"تحدث معهم عما كانوا يرغبون في سماعه من أجل كسب أرضية في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، إلا أنه ورغم ذلك لم يكونوا راضين".

    وتابع أن الديمقراطيين رديئين وسيئين، وهذا هو أسلوبهم السياسي، وسوف يستمرون في اتباعه حتى حلول موعد الانتخابات الرئاسية 2020 في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

    وأضاف عنهم: "لن يتغيروا لأنهم يشعرون أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنهم الفوز بها. أمريكا لن تنخدع".

    وأظهرت بيانات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز" التي تعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أن عدد المصابين بـ"كوفيد-19"، بالولايات المتحدة، تخطى عتبة الـ 700 ألف حالة.

    وسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من 16 إلى 17 نيسان/أبريل، بحسب بيانات الجامعة، ووفاة 3857 شخصا وتسجيل و31 ألف و905 حالة إصابة جديدة بالمرض.

    وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

    هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 آذار/مارس الماضي، فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" جائحة.

    ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل أكثر من 2 مليون حالة إصابة في العالم وتوفي أكثر من 146 ألف شخص.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (102)

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    الكلمات الدلالية:
    الحزب الديمقراطي, الديمقراطيين, فيروس كورونا, أمريكا, مايك بنس, دونالد ترامب
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