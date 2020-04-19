قتلى وإصابات في صفوف قوات الأمن الأفغانية في هجومين منفصلين لحركة طالبان

قُتل 12 عنصرا من قوات الأمن الأفغانية، اليوم، الأحد، في هجومين مسلحين شنتهما حركة طالبان شمالي البلاد.

ففي ولاية "بادغيس" شمالي غرب البلاد، قُتل 3 عناصر من الأمن الأفغاني، في هجوم مسلح شنته طالبان، وفق وكالة"الأناضول".

وقال والي بادغيس، نجم الدين برهاني، في تصريحات للصحفيين، "إن مسلحي طالبان شنوا هجوما على دورية للشرطة بقضاء "موكور"، مؤكدا أن "الهجوم أسفر عن مقتل 3 عناصر من الأمن الأفغاني، وإصابة 6 آخرين".

من جهة أخرى، قُتل 9 حراس أمن في اشتباك مسلح مع عناصر طالبان في قضاء "سولغارا"، بولاية بلخ شمالي أفغانستان.

ووفقا "للأناضول" فإن مدير أمن القضاء، سيد عارف إقبالي، أكد في تصريحات صحفية، بوقوع اشتباك في قرية "دالان" إثر هجوم عناصر طالبان على مخفر القرية.

وأوضح إقبالي، أن الاشتباك أسفر عن مقتل 9 حراس أمن، وإصابة 6 آخرين، مشيرا إلى أن حركة طالبان تكبدت خسائر بدورها خلال الاشتباك.

ولم يصدر حتى ظهر الأحد أي بيان عن حركة طالبان حول الهجومين.

ووقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان"، أواخر شهر فبراير/ شباط الماضي، بالعاصمة القطرية، اتفاق سلام يهدف إلى إطلاق عملية السلام في أفغانستان ووضع حد لأطول حرب في التاريخ الأمريكي، التي أودت بحياة عشرات الآلاف وكلفت مليارات الدولارات.