نشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية الناطق باللغة العربية عبر تويتر، اليوم الأحد، مقطعا مصورا لوزير الخارجية الأمريكي، يدعو فيه الحكومة الصينية لكي تكون صريحة مع العالم، في المعلومات التي تخص تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال بومبيو: "على الحكومة الصينية أن تكون صريحة مع العالم، لأن الصراحة أحد أفضل طرق التعاون. عليهم أن يُطلعوا العلماء في كافة أنحاء العالم على ما حدث بالتحديد، وتفاصيل بداية تفشي الفيروس".

RT @StateDept: وزير الخارجية مايكل #بومبيو: على الحكومة الصينية أن تكون صريحة مع العالم، لأن الصراحة أحد أفضل طرق التعاون. عليهم أن يُطلعوا العلماء في كافة أنحاء العالم على ما حدث بالتحديد، وتفاصيل بداية تفشي الفيروس. #كورونا #كوفيد19 pic.twitter.com/YVFAcVH3c6 — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) April 19, 2020

​وكان مايك بومبيو قد صرح، يوم أمس الأول الجمعة، إن دور الصين في جائحة فيروس كورونا العالمية من المرجح أن يجبر الدول على إعادة التفكير في بنيتها التحتية للاتصالات، بما في ذلك اعتماد شبكات هواوي 5G الصينية.

وردا على سؤال حول استخدام تقنية هواوي للجيل الخامس، قال بومبيو لشبكة "فوكس بيزنيس": "أنا واثق جدا من أن هذه اللحظة التي فشل فيها الحزب الشيوعي الصيني في الشفافية والانفتاح والتعامل مع البيانات بطريقة مناسبة، سوف تدفع العديد من البلدان إلى إعادة التفكير في ما كانوا يفعلونه فيما يتعلق ببنية الاتصالات الخاصة بهم".

وتابع: "وعندما تأتي هواوي تطرق الباب لبيع معداتها، سيكون لديهم منظور مختلف يمكنهم من خلاله دراسة هذا القرار".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد اتهم الصين بإخفاء معلومات عن فيروس كورونا، ما أدى إلى انتشاره في العالم.