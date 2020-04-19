مدير عام "الصحة العالمية": أزمة كورونا تجعلنا نتذكر إنسانيتنا

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن الأزمة العالمية التي سببها فيروس كورونا المستجد، وحدت العالم.

وكتب على "تويتر"، اليوم الأحد: "هذا الأزمة تجعلنا نتذكر حقيقة واحدة بسيطة، وهي أننا جميعا من جنس واحد".

وتابع: "شرفت اليوم بالانضمام إلى اجتماع وزراء صحة مجموعة العشرين "جي 20"، مضيفا: "عبرت لهم عن عرفان منظمة الصحة العالمية لما يقومون به من جهد في قيادة أزمة كورونا".

The #COVID19 pandemic has reminded us of a simple truth: we are one humanity. Today I was honoured to join the @g20 Health Ministers meeting to express @WHO's gratitude for their leadership and commitment to combat the current crisis & ensure this never happens again. pic.twitter.com/zJUkinNNmV — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 19, 2020

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 2.3 مليون مصاب، بينهم أكثر من 161 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 600 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 740 ألف مصاب وأكثر من 39 ألف حالة وفاة.

تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 195 ألف مصاب ونحو 15 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 139 ألف إصابة وأكثر من 20 ألف حالة وفاة، وسجلت فرنسا 152 ألف إصابة، وألمانيا 144 ألف إصابة، وبريطانية 120 ألف إصابة، وفقا لإحصائيات اليوم الأحد.