أردوغان يفتتح مدينة طبية ضخمة في إسطنبول... فيديو

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، مدينة باشاك شهير الطبية في الشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إن بلاده وضعت 10 مدن طبية في خدمة مواطنيها، وتخطط لإنشاء 8 أخرى نهاية العام الجاري.

افتتاح المرحلة الأولى من مدينة باشاك شهير الطبية الكبرى في #إسطنبول، بشكل مبكر، لتساهم في جهود الحكومة التركية لمكافحة انتشار فيروس #كورونا. pic.twitter.com/4KIQXi9UrE — TRT عربي (@TRTArabi) April 20, 2020

وتابع قائلا: "عندما بدأنا بوضع حجر الأساس للمدن الطبية، زعم البعض أننا لن ننجح في إتمام بناء هذه الصروح، لكن وبعون الله وبجهود المقاولين الأتراك والشركاء الأجانب، نجحنا في إتمام هذه المستشفيات"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

وأردف: "علينا أن ندرك أهمية هذه المستشفيات، في وقت تنهار فيه الأنظمة الصحية لدى العديد من الدول المتقدمة، ويموت الأشخاص في المنازل وممرات المستشفيات".

وأوضح أن شركات تركية عدة استطاعت إنتاج 100 جهاز تنفس لصالح مدينة باشاك شهير الطبية، وأن هذه الشركات تعهدت بإنتاج 5 آلاف جهاز كل شهر.

وأضاف أن عدد العاملين في قطاع الصحة بتركيا، بلغ مليون و400 ألف، مشيرا أن حكومته خصصت 190 مليار ليرة لوزارة الصحة في ميزانية 2019.

هذا وأعلنت وزارة الصحة التركية يوم أمس، تسجيل 3977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 86 ألف و306 مصابين، حتى الآن.