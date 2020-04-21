وكالة: تركيا تجلي مواطنيها من مصر والسعودية

أعلنت السلطات التركية، أمس الاثنين، إجلاء رعاياها الراغبين بالعودة من مصر والسعودية بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وحسب وكالة "الأناضول" التركية، أعلنت الخطوط الجوية "إجلاء 164 مواطنا من مصر، و171 من مواطنيها من السعودية، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوكالة إن "المواطنين الأتراك وصلوا إسطنبول"، مضيفة أن الفرق الطبية في المطار أجروا الفحوصات الأولية على العائدين الذين سيخضعون للحجر الصحي في أحد مساكن الطلاب في إسطنبول.

وأطلقت تركيا، يوم الجمعه الماضي، عملية اجلاء واسعة النطاق لجلب قرابة 25 ألفا من مواطنيها من مجموع 59 دولة، لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.

وأعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 3977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 86 ألف و306 مصابين، حتى الآن.

وبهذا الرقم أصبحت تركيا تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد، خارج أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.