منظمة الصحة العالمية: من المحتمل أن يكون فيروس كورونا من أصل حيواني

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن جميع الأدلة المتاحة تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد جاء من الحيوانات، ونشأ في الصين في أواخر العام الماضي، مشيرة أنه لم يتم التلاعب به أو إنتاجه في مختبر.

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية فضيلة شايب في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في جنيف:

"كل الأدلة المتاحة تشير إلى أن الفيروس له أصل حيواني ولم يتم التلاعب به أو تركيبه في مختبر أو في مكان آخر"، وفقا لما ذكرته "رويترز".

وأضافت: "من المحتمل أن يكون الفيروس من أصل حيواني".

وأشارت المتحدثة إلى أنه لم يتضح بعد كيف انتقل الفيروس إلى البشر ولكن: "كان هناك بالتأكيد مضيف حيواني وسيط".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، يوم السبت الماضي، إنه يجب أن تواجه الصين عواقب إذا كانت "مسؤولة عن عمد" عن جائحة فيروس كورونا.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي: "لو كان خطأ فالخطأ خطأ. ولكن إذا كانوا مسؤولين عن عمد فأعني هنا أنه لا بد وأن تكون هناك عواقب"، لافتا إلى أن العلاقة مع الصين كانت طيبة "إلى أن فعلوا ذلك".

وتابع أن السؤال الذي يتعلق بالصين هو ما إذا كان ذلك خطأ خرج عن نطاق السيطرة أم أنها فعلت ذلك عن عمد.