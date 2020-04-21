ترامب: نقوم بعمل عظيم في مواجهة كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تقوم بعمل عظيم في مواجهة فيروس كورنا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب ترامب، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "نسبة الموافقة على ما نقوم به بين الجمهوريين 96 في المئة، وهذا يجعلنا نكن لهم الشكر"، مضيفا: "هذا يعني أننا نقوم بعمل عظيم في مواجهة الوباء".

96% Approval Rating in the Republican Party. Thank you! This must also mean that, most importantly, we are doing a good (great) job in the handling of the Pandemic. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، 2.4 مليون نسمة، بينهم أكثر من 171 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 650 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 83 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 787 ألف مصاب وأكثر من 42 ألف حالة وفاة.