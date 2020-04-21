أردوغان: نهدف لإعادة الحياة الطبيعية للبلاد بعد عيد الفطر

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده شأنها شأن دول العالم أجمع، في كفاح شديد ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكر الرئيس، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" التركية، "بدأنا نلحظ تسطيح منحنى الوباء في تركيا".

​وتابع "من الضروري أن نكون مستعدين للوضع الجديد الذي سيظهر في العالم والمنطقة وبلدنا بسبب الوباء".

وأضاف "نهدف إلى إعادة الحياة الطبيعية للبلاد بعد عيد الفطر عبر ضمان أعلى مستوى من التدابير الوقائية طوال شهر رمضان".

#عاجل | #أردوغان: نهدف إلى إعادة الحياة الطبيعية للبلاد بعد #عيد الفطر عبر ضمان أعلى مستوى من التدابير الوقائية طوال شهر #رمضان — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 21, 2020

​وتابع "تحول هذا الوباء الذي يعد مشكلة صحية أساسا إلى أكبر أزمة بعد الحرب العالمية الثانية بسبب نتائجه الاقتصادية".

وأضاف "ما يميزنا عن بقية الدول امتلاكنا لبنية طبية قوية واتخاذنا للتدابير اللازمة في الوقت المناسب"، لافتا إلى أن "اليأس الذي تعانيه البلدان المتقدمة في مواجهة كورونا يجبرها على إعادة بناء توقعاتها بشأن المستقبل".