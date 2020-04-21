جونسون وترامب يتفقان على ضرورة توقيع "اتفاق تجارة" في أقرب وقت

اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، على ضرورة توقيع اتفاق للتجارة بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا على أهمية تنسيق التعامل الدولي مع فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك قمة مجموعة السبع، بحسب وكالة "رويترز".

ولفتت الوكالة إلى أن الزعيمين بحثا أيضا المسائل المتعلقة بالتجارة خلال اتصال هاتفي.

وقالت متحدثة باسم رئاسة الوزراء البريطانية: "تعهد الزعيمان بمواصلة العمل سويا لتعزيز علاقتنا الثنائية بما في ذلك التوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة بأسرع ما يمكن".

وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من هذا العام، أصبح التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، أولوية لإدارة رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون.