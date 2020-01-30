مفوض التجارة الأوروبي: إبرام اتفاق تجارة بين أمريكا وبريطانيا في 2020 مستبعد

قال فيل هوجان، مفوض شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إنه يتوقع أن تنتظر الولايات المتحدة إلى حين التوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد وبريطانيا قبل أن تبرم اتفاقها الخاص مع المملكة المتحدة.

وقال هوجان لإذاعة "آر.تي.إي" الوطنية في إيرلندا إنه من تبنى وجهة النظر بأنه لن يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا في 2020، كما نقلت وكالة "رويترز".

وقال هوجان "هناك الكثير جدا من أجزاء الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التي سيكون لها تأثيرات على اتفاق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

وأضاف "الأولوية للولايات المتحدة هي أن ترى ما الذي سيجري تقديمه على الطاولة في الاتفاق بيت الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أولا".

هذا وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الساعة 23:00 يوم 31 كانون الثاني/ يناير (02:00 فجر يوم 1 شباط/ فبراير بتوقيت موسكو). ومع ذلك، لن يتغير أي شيء عملياً، حيث ستكون هناك فترة انتقالية حتى كانون الأول/ديسمبر المقبل، يتفاوض خلالها الطرفان على العلاقات المستقبلية.