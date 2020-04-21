العقود الآجلة الأمريكية للبنزين تزيد خسائرها وتنخفض 25%

انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للبنزين لتزيد من خسائرها وتهبط 25 في المئة، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

ذكرت وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء أن العقود الآجلة الأمريكية للبنزين انخفضت لتزيد من خسائرها وهبطت 25 في المئة.

من جهة ثانية قفزت العقود الآجلة للنفط الأمريكي (تسليم مايو) 124 في المئة لتسجل عند التسوية 10.01 دولار للبرميل.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، صرح اليوم الثلاثاء أن سعر عقود النفط الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط انهار يوم أمس الاثنين بسبب بيع الأوراق في نهاية التداول، ولا ينبغي تضخيم الوضع، لأنه مجرد سوق أوراق.

وقال: "بالأمس، حدث انهيار أسعار خام غرب تكساس بسبب بيع العقود الآجلة (للتسليم في مايو) في نهاية التداول، ونقص الطلب على إمدادات نفطية إضافية في مايو واحتمال تكديس التخزين، تسبب هذا في انخفاض المضاربة نحو القيمة السلبية".

وتابع: "لكن لا يجب تضخيم الوضع. من المهم أن نفهم أن هذه سوق أوراق... ليس النفط الفعلي".