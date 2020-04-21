تعود للعام 1926… فيديو وصور نادرة للملكة إليزابيث الثانية

نشر موقع إلكتروني إخباري شريط فيديو وصورا نادرة للملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، احتفالا بعيد ميلادها الـ94.

وأرفق الموقع الإلكتروني "ABC"، مساء اليوم الثلاثاء، شريط فيديو نادرا للملكة احتفالا بعيد ميلادها الرابع والتسعين، وهو يحكي قصة حياتها، منذ لحظة ولادها في عام 1924، مرورا بتوليها العرش، وحتى الآن.

Archive footage chronicles the life of a young Queen Elizabeth II before she acceded to the throne, including her childhood, marriage and motherhood.



The longest-reigning monarch in British history is 94 today. https://t.co/3Br4tB8cqK pic.twitter.com/rSNJGyzok3 — ABC News (@ABC) April 21, 2020

ويشار إلى أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية قررت إلغاء الاحتفال بعيد ميلادها الرابع والتسعين وعدم إقامة أية مراسم خاصة.

كان قصر بكنغهام قد ذكر الشهر الماضي أن عرضا للاحتفال بعيد ميلاد الملكة الرسمي في يونيو/ حزيران لن يتم تنظيمه في شكله التقليدي في ضوء القيود المفروضة على التجمعات.