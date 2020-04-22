أذربيجان تدعو الدول غير المنضوية في اتفاق "أوبك+" الالتزام بسياسة خفض الإنتاج

دعا وزير الطاقة الأذربيجاني، برويز شاهبازوف، اليوم الأربعاء، دول منتجي النفط خارج صيغة "أوبك +" إلى الالتزام بخفض إنتاج النفط.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأذربيجانية إن دعوة الوزير شاهبازوف جاءت خلال مشاركته بلقاء عبر الفيديو مع العديد من دول "أوبك+"، حيث دعاهم الالتزام بالاتفاق وخفض إنتاج النفط وناقش معهم القضايا والمواضيع المتعلقة بأسعار النفط الأخيرة في السوق.

ونقلت المتحدثة باسم الوزارة بيان الوزير الذي قال خلال لقاءاته: " الوزير شاهبازوف دعا خلال المناقشات مع الدول إلى الالتزام بالاتفاق الجديد بين الدول لخفض الانتاج".

وأضافت المتحدثة عن شاهبازو: "إن أوبك + تفي بمهمة تاريخية وتتحمل التزامات".

وتابعت قائلة: "من الآن فصاعدا، يتعين على منتجي النفط خارج أوبك + المشاركة بنشاط في هذه العملية والإعلان عن التزاماتهم".

وكانت "أوبك+" قد نجحت في توقيع اتفاق تاريخي بمشاركة دولية واسعة تعيد التوازن للأسواق عبر خفض مبدئي للإنتاج بـ10 ملايين برميل في مايو/آيار ويونيو/حزيران المقبلين.

وأفاد البيان الختامي لدول "أوبك+" حول الجلسة الأخيرة، يوم 9 نيسان/ أبريل، بأن روسيا والسعودية ملزمتان بإنتاج ما لا يزيد على 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في أيار/ مايو، وحزيران/ يونيو، وفقا للاتفاق الجديد لـ"أوبك+".