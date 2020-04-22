تركيا ترسل مساعدات لبريطانيا على متن طائرة ملكية

أرسلت تركيا، اليوم الأربعاء، معدات ومستلزمات طبية إلى بريطانيا، في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك على متن طائرة شحن عسكرية بريطانية.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن الطائرة وصلت إلى مطار منطقة "برايز نورتون"، جنوبي بريطانيا، قادمة من مطار إسطنبول الدولي.

وأوضحت الوكالة أن الطائرة هي من طراز "إيرباص A400" وتتبع للقوات الجوية الملكية، ووصلت مطار "برايز نورتون" جنوبي بريطانيا في تمام الساعة 03.30 فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي.

ومن المنتظر أن يتم إرسال هذه المساعدات إلى عدد من المستشفيات البريطانية التي تعاني من نقص كبير في المعدات، لا سيما أن هناك أكثر من 100 شخص من العاملين بالكوادر الطبية قد لقوا حتفهم متأثرين بإصابتهم بالفيروس القاتل، وذلك بحسب الوكالة.

وسجلت بريطانيا، حتى مساء الثلاثاء، أكثر من 129 ألف إصابة بكورونا، وما يزيد عن 17 ألفا و300 وفاة.