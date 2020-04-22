روحاني: المواجهة مع كورونا لم تنته بعد

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن المواجهة مع فيروس "كورونا" المستجد لم تنته بعد.

وأشار روحاني، اليوم الأربعاء، في جلسة مجلس الوزراء، إلى أن كفاءة الكادر الطبي في القضاء على فيروس كورونا، قد ازدادت، إلى جانب زيادة وعي المواطنين وتعاونهم، حسبما نقلت وكالة "إرنا".

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن أزمة كورونا تحولت إلى اختبار لأداء جميع الدول والنظام العالمي، وتابع: "كل الشعوب تبذل محاولاتها في هذا المجال، فمنها من حقق نجاحا كبيرا وأخرى نجاحا أقل وفي النهاية ستتضح النتائج وتوزع الدرجات والعلامات".

وذكر روحاني أن إيران، كدولة منتجة للنفط، تعرضت إلى أضرار بسبب الخسائر، التي لحقت بسوق النفط، مشيرا إلى أن الضرر كان أقل من باقي الدول لأن إيران لا تعتمد على إيرادات صادرات النفط.