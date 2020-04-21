روحاني يؤكد لبوتين أهمية توسيع التعاون وتبادل الخبرات لمواجهة "كوفيد-19"

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، باتصال هاتفي مع نظير الروسي فلاديمير بوتين، أهمية توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين إيران وروسيا في مواجهة "كوفيد-19".

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية تفاصيل اتصال هاتفي بين بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، وأكد فيه الأخير أنه "من المهم توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين إيران وروسيا في مكافحة وباء كوفيد-19".

واعتبر الرئيس بوتين، أن الدول الغربية تتحدث عن حقوق الإنسان لكنها تتصرف بشكل مختلف، واصفًا العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران بأنها انتهاك لحقوق الإنسان.

ونقل الموقع قول الرئيس الروسي قوله: "الدول الغربية تتحدث كثيرا عن حقوق الإنسان لكنها تتصرف بشكل مختلف من الناحية العملية"، مضيفًا، "العقوبات الأمريكية على ايران انتهاك لحقوق الإنسان". كما أكد بوتين ضرورة "الاستمرار بالمشاورات الإيرانية الروسية حول عملية أستانا بالإضافة إلى المحادثات الثلاثية مع تركيا".

وكان النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحق ‎جهانغيري، قد صرح اليوم، بأن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده منحت ‎طهران فرصة للاستعداد للظروف الحالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط عالميا.

واعتبر جهانغيري أن "الأزمات والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، جعلتنا على استعداد لإدارة البلاد في الظروف الراهنة".

وأضاف جهانغيري: "الاقتصاد الأمريكي الذي يمثل 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أخذ ببيع النفط بشكل سلبي منذ الليلة الماضية، مما يشير إلى أن بقية العالم لن يسلم من العواقب الاقتصادية لوباء كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)".