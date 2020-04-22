غانتس يعلن تفاصيل الاتفاق مع نتنياهو لتجاوز "أسوأ أزمة سياسية"

أعلن بيني غانتس، رئيس مجلس النواب الإسرائيلي وزعيم تحالف "أزرق أبيض"، أمس الثلاثاء، تفاصيل الاتفاق الذي وقعه مع بنيامين نتانياهو، مشيرا إلى أنه يقضي بتوليه منصب وزير الدفاع خلال 18 شهرا في حكومة الوحدة والطوارئ التي سيشكلها مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته، على أن يخلفه في المنصب بعد هذه المدة.

وقال غانتس، بحسب وكالة "فرانس برس" إنه سيتولى وزارة الدفاع في النصف الأول من عهد حكومة الوحدة والطوارئ التي سيشكلها مع نتانياهو، أي مدة 18 شهرا، ثم "رئيس وزراء لكل المواطنين".

ووصف غانتس الوضع الحالي بأنه "إنها أكبر أزمة صحية واجتماعية واقتصادية في تاريخ البلاد ، في حين نشهد أسوأ أزمة سياسية منذ قيام الدولة. اخترت حماية الديمقراطية ومكافحة فيروس كورونا بتشكيل حكومة وحدة وطوارئ مع رئيس الوزراء".

وكان غانتس ونتانياهو قد وقعا، أول من أمس الاثنين، اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة وطوارئ بعد تصريف حكومة نتانياهو الأعمال على مدى 16 شهرا تخللتها ثلاثة انتخابات تشريعية وارتدادات غير متوقعة وأحيانا محبطة لعدد من الإسرائيليين.