رئيس وزراء بريطاني أسبق: الدول الفقيرة قد تعيد فيروس كورونا لنظيرتها الغنية

يرى جوردون براون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، أنه بات من الضروري حل مشاكل بعض الدول الفقيرة حتى لا تنقل فيروس كورونا مجددا إلى الدول الغنية بعد السيطرة عليه.

وقال براون في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "هناك شعارات أمريكا أولا والهند أولا والصين أولا واليابان أولا. كانت هذه الشعارات رائجة في أوقات التعصب الوطني، ولكن أعتقد أن معظم الناس لاحظوا أن هذه مشكلة اقتصادية عالمية إلى جانب كونها مشكلة صحة عالمية".

وتابع براون "أعتقد أن الجميع أدركوا أنه ما لم نحل المشاكل في بعض أفقر دول العالم التي قد تعيد الوباء إلى الدول الغنية في العالم، لن نتمكن من حل المشكلة على الإطلاق".

وأكمل "نريد جهودا دولية للحصول على لقاح، كما أن علينا حماية هذه الدول حتى لا ينقلوا الوباء إلى باقي دول العالم".

وأتم "الناس الذين يجلسون في منازلهم هذا المساء يدركون أنه وفي سبيل حماية أنفسهم على الصعيد المحلي فلا بد من التعامل على الصعيد الدولي، نحن قلقون على عائلاتنا ومجتمعاتنا ودولتنا، ولكن لابد من أن نتعامل دوليا إذا أردنا التخلص من هذا الوباء".

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 2.565 مليون إصابة، بينهم 177 ألف حالة وفاة، ونحو 700 ألف حالة شفاء.

وانتشر مرض "كوفيد 19" على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 819 ألفًا في الولايات المتحدة و208 آلاف في إسبانيا ونحو 184 ألفًا في إيطاليا، إلى جانب الآلاف في أكثر من 200 دولة ومنطقة أخرى.

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وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.