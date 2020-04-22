المرشد الإيراني يوجه رسالة إلى الحرس الثوري تزامنا مع إطلاق قمر صناعي عسكري

وجه المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الحرس الثوري الإيراني بمناسبة ذكرى تأسيسه.

وبحسب وكالة "أنباء فارس"، أجرى رئيس المكتب العسكري للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية العميد محمد شيرازي، اليوم، اتصالا هاتفيا بالقائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي ونقل له رسالة من القائد العام للقوات المسلحة آية الله علي الخامنئي.

وقال المرشد الأعلى في رسالته، "أبلغ تحياتي بمناسبة يوم تأسيس الحرس الثوري إلى جميع منتسبيه وأسرهم الكريمة".

يأتي ذلك تزامنا مع إعلان الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إطلاق أول قمر صناعي عسكري إلى الفضاء الخارجي.

ووفقا لقائد الحرس اللواء حسين سلامي، فإن نجاح إيران في إطلاق أول قمر صناعي عسكري سيزيد من القدرات الدفاعية للبلاد.

وأكد أن "القدرات العسكرية الإيرانية باتت فضائية".

وكان الحرس الثوري الإيراني أكد، يوم الأحد الماضي، أنه سيرد بشكل حاسم على أي خطأ حسابي للأسطول الأمريكي في الخليج"، قائلا إن "ادعاءات من وصفهم بـ"الإرهابيين الأمريكيين" حول حادث 15 أبريل بأنها مزورة وعلى غرار أفلام هوليوود".

وقالت البحرية الأمريكية، الأربعاء الماضي، إن سفن الحرس الثوري الإيراني البحرية (IRGC) تسببت في مضايقات للسفن البحرية الأمريكية في الخليج. وأفاد بيان بأن زوارق إيرانية اقتربت لمسافة عشر ياردات من سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكية.