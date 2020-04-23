مسؤول صيني: بكين لم تتكتم على تفشي كورونا... ويجب على أمريكا الكف عن التنمر

قال السفير الصيني لدى لندن، اليوم الخميس، إن بلاده لم تتكتم على تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) لذلك يجب على الولايات المتحدة الكف عن التنمر عليها بشكل يذكر بالحروب الاستعمارية الأوروبية في القرن التاسع عشر.

قال السفير ليو تشياو مينغ "سمعت الكثير من هذه التكهنات، هذه المعلومات المضللة عن تكتم الصين ، عن إخفاء الصين لشيء ما - هذا غير حقيقي" وأضاف "الحكومة الصينية تعاملت بشفافية وكانت سريعة جدا في مشاركة البيانات"؛ وحسب "رويترز".

وتابع "بعض الدول الأخرى - بعض المحاكم المحلية قاضت الصين- هذا أمر غريب" وقال "بعض الناس، بعض الساسة يريدون القيام بدور شرطي العالم. هذا ليس زمن دبلوماسية التهديد. هذا ليس الزمن الذي كانت الصين فيه شبه محتلة وشبه إقطاعية".

وتابع السفير "هؤلاء الأشخاص ما زالوا يعيشون في الزمن الغابر - يعتقدون أن بإمكانهم التنمر على الصين... الصين ليست عدوا للولايات المتحدة. إذا اعتبروا الصين عدوا فإنهم يصوبون على الهدف الخطأ".