ترامب يوجه رسالة إلى مسلمي العالم

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، رسالة إلى المسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال ترامب في رسالته، التي نشرت على الموقع الرسمي للبيت الأبيض، "أتمنى لجميع المسلمين، سواء في الولايات المتحدة أو في جميع أنحاء العالم، شهر رمضان مبارك".

وأضاف "بالنسبة للملايين في جميع أنحاء العالم، يعد هذا الشهر الكريم فرصة لتجديد إيمانهم وتقويته من خلال الصيام، والصلاة، والتأمل، وقراءة القرآن، وعمل الخير".

وتابع "تتماشى هذه الأعمال بشكل وثيق مع القيم العالمية التي تعززها العقيدة الإسلامية - السلام والرأفة وحب واحترام الآخرين".

وأوضح ترامب "لقد رأينا على مدى الأشهر الماضية مدى أهمية قوة الصلاة خلال الأوقات الصعبة، واليوم، مع بدء شهر رمضان المبارك، أصلي كي يجد أولئك الذين يحتفلون بهذا الوقت المقدس الراحة والطمأنينة".

وختم "رمضان مبارك".

وأعلنت معظم الدول العربية والإسلامية أن غدا الجمعة 24 أبريل/ نيسان، هو أول أيام شهر رمضان لعام 2020.