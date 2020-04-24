ترامب يتحدث عن مدى صحة أنباء مرض زعيم كوريا الشمالية 

قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس من شأن أنباء تواترت هذا الأسبوع عن مرض زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وقال ترامب في إيجاز صحفي يومي بالبيت الأبيض "أعتقد أن التقرير مغلوط"، مضيفا أنه سمع أن التقرير يستند إلى "وثائق قديمة"، بحسب "رويترز".

ومضى قائلا "تربطنا علاقة طيبة بكوريا الشمالية وتربطني علاقة طيبة بكيم جونغ أون وأرجو أن يكون على ما يرام".

وتابع "ليس لدي ما يدعوني للاعتقاد بغير ذلك".

من جانبه، علق المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي الثلاثاء الماضي على التقارير التي أفادت بأن الزعيم الشمالي كيم جونغ أون، في "خطر شديد" إثر خضوعه لعملية جراحية.

وقال المكتب إنه لم يرصد أي علامات "غير طبيعية" قد تشير إلى أن القائد الشمالي يواجه مشكلة صحية خطيرة، وذلك بحسب وكالة يونهاب.

كان موقع ديلي إن. كيه، الذي يقع مقره في سول، قد ذكر في ساعة متأخرة يوم الاثنين الماضي أن كيم تعافى بعدما خضع لعملية في القلب في 12 أبريل نيسان. ونشر الموقع النبأ نقلا عن مصدر بكوريا الشمالية لم يفصح عن هويته.

وقال ترامب يوم الثلاثاء إن التقارير غير مؤكدة وإنه لا يعول عليها كثيرا.

وعقد ترامب لقاءات غير مسبوقة مع كيم عامي 2018 و2019 في محاولة لإقناعه بالتخلي عن أسلحته النووية.