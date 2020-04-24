الخارجية الإيرانية تبعث برسالة إلى الإدارة الأمريكية... فما نصها؟

بعث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الجمعة، برسالة إلى الإدارة الأمريكية.

ووجه عباس موسوي، صباح اليوم الجمعة، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي الرسمي الخاص به "تويتر"، نصيحة للإدارة الأمريكية، بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، والتي توافق الثالث والعشرين من أبريل/نيسان من كل عام.

Today is #WorldBookDay! My free advice to US officials: READ BOOK!

Had the American leaders read nonfiction books abt 🌍 affairs, they'd have stopped making empty threats agnst IRAN🇮🇷. "THE GREAT NATION" relying on the fakes for judgement & outsourcing Iran policy to warmongers! — S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) April 23, 2020

وقال موسوي في تغريدته:

نصيحتي المجانية للمسؤولين الأمريكيين هي اقرأوا الكتب.

وأضاف موسوي: "لو كان القادة الأمريكيون يقرؤون الكتب غير القصصية حول الشؤون العالمية، لتخلوا عن توجيه التهديدات الجوفاء ضد الشعب الإيراني العظيم والاعتماد على أناس مزيفين لإصدار أحكامهم، وتخلوا عن إسناد مسؤولية سياسات بلدهم تجاه إيران لدعاة الحرب".

ويشار إلى أن موسوي قد أعلن، أمس الخميس، عن استدعاء السفير السويسري لدى طهران كراعي للمصالح الأمريكية، وتسليمه مذكرة احتجاج.

وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، قال موسوي إن "ذلك يأتي ردا على المضايقات والأعمال الاستفزازية للقوات الأمريكية في الخليج".