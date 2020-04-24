أردوغان: لن نسمح إطلاقا بتهميش أي من مواطنينا بسبب معتقده

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه لن يسمح بتهميش أي مواطن تركي بسبب معتقده.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان تصريحات قال فيها: "لن نسمح إطلاقا بتهميش أي فرد من مواطنينا ومعاملته بشكل مختلف بسبب معتقده وهويته".

#عاجل | #أردوغان: لن نسمح إطلاقا بتهميش أي فرد من مواطنينا ومعاملته بشكل مختلف بسبب معتقده وهويته — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 24, 2020

وفي وقت سابق، صرح أردوغان بأن قانون الإفراج عن سجناء، في إطار تدابير الحد من انتشار كورونا، يراعي حساسيات الشعب التركي وضميره.

وأضاف أردوغان: "اتخذنا كل الإجراءات اللازمة لحماية نزلاء السجون من خطر وباء كورونا"، بحسب حساب التلفزيون التركي "تي.آر.تي" الرسمي على تويتر.

وأقرّ البرلمان التركي، قانونا يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء بهدف التخفيف من الاكتظاظ في السجون المهدّدة بوباء كورونا، وأثار القانون جدلا واسعا في تركيا لأنه يمنع إطلاق سراح سجناء سياسيين.

وانتقدت منظمات دفاع عن حقوق الإنسان مثل "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية نص القانون لاستبعاده السجناء المدانين بموجب قانون مثير للجدل لمكافحة الإرهاب.