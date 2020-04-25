بريطانيا… تجارب لتحديد فعالية بلازما الدم في مكافحة "كوفيد-19"

تبدأ بريطانيا تجارب لتحديد فعالية بلازما الدم التي تم الحصول عليها من متبرعين تم شفاؤهم من مرض كوفيد-19 في علاج مرضي "كوفيد-19".

وقالت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، إنه يمكن علاج ما يصل إلى خمسة آلاف مريض ممن هم في حالة خطيرة ببلازما الدم أسبوعيا في إطار أسلوب جديد لعلاج الفيروس، بحسب "رويترز".

ويمكن نقل البلازما التي يتم أخذها من مرضى كوفيد-19 إلى مرضى يصارعون من أجل إنتاج أجسام مضادة ضد الفيروس داخل أجسامهم.

وقالت الوزارة إن ما يسمى ببلازما مرحلة النقاهة استخدمت كعلاج فعال خلال تفشي مرض سارس فيما بين عامي 2002 و2004.

وأضافت أنه بالتوازي مع التجربة العامة السريرية العشوائية تقوم الحكومة بتعزيز البرنامج العام لجمع البلازما حتى يمكن تعميم العلاج على نطاق واسع إذا ثبتت فعاليته.

من جانبه، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك "أتمنى أن يكون هذا العلاج معلما رئيسيا في حربنا ضد هذا المرض".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 2 مليون و790 ألف شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 195 ألف حالة وفاة.