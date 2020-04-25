دولة تحدد مسافات التباعد الاجتماعي بـ"ساندويتش الفلافل"

حاول مدير مقاطعة سكونة تبسيط طريقة تقدير المسافة الواجبة لتطبيق التباعد الاجتماعي من خلال مقارنتها ببعض السلع الأكثر تداولا في البلاد.

وقال المدير الإقليمي لمقاطعة سكونة في السويد، أولف جونسون، إن مسافة التباعد الاجتماعي المطلوبة بين المواطنين هي 7 سندويتشات فلافل، أو 20 لفة ورق تواليت، أو 5 كعكات سبيت كيك.

وبحسب موقع "gp" جاء ذلك أثناء شرح مدير المقاطعة طريقة تقدير المسافة المطلوبة لابتعاد المواطنين عن بعضهم في البلاد والتي يجب ألا تقل عن مترين.

ونوه جونسون، إلى أن الأزمة يتم احتواؤها في البلاد، لكنه أكد على ضرورة اتباع أنظمة الحجر الصحي المفروضة، وشدد على موضوع التباعد الاجتماعي بين المواطنين، والذي يعلب دورا كبيرا في تخفيف أعداد المصابين.

ونوه جونسون إلى أن الأزمة لم تنته في البلاد، وأنه يجب على المواطنين مساعدة الحكومة لإنهائها من خلال التقيد بالتعليمات العامة.