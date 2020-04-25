رئيس وزراء كندا: فتح الاقتصاد ليس مرتبطا بـ"المناعة" من كورونا

قال رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، اليوم السبت، إن الخطط الجاري العمل بها لإعادة فتح الاقتصاد في البلاد لا تعتمد على افتراض وجود مناعة من فيروس كورونا لدى من أصيبوا به.

وفي إفادة صحفية، قال ترودو: "لا أعتقد بوجود خطط معلقة على امتلاك أشخاص بعينهم مناعة من كوفيد-19" وذلك في إشارة إلى المرض الناجم عن الإصابة بالفيروس، بحسب "رويترز".

وأضاف أن خطط الأقاليم الكندية تركز على منع انتشار فيروس كورونا من خلال التباعد الاجتماعي واستعمال معدات الوقاية من المرض في أماكن العمل.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، قالت في وقت سابق إنه لا يوجد "دليل" يقطع بأن المتعافين من المرض ولديهم أجسام مضادة محصنون من الإصابة مجددا.

وحذرت المنظمة الحكومات من إصدار "جوازات مناعة" أو "شهادات خلو من الخطر" لمن أصيبوا بالمرض مشيرة إلى أنه لا يمكن ضمان دقتها.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، مليونين و880 ألف إصابة، بينما تجاوز عدد الوفيات 202 ألف حالة وفاة، ونحو 813 ألف حالة شفاء، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.