فرنسا تحد من بيع منتجات النيكوتين بعد دراسة عن دورها في مواجهة "كورونا"

تحركت فرنسا بصورة عاجلة للحد من بيع منتجات تحتوي على النيكوتين، بعد دراسة تتحدث عن دورها في مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقالت وزارة الصحة الفرنسية، وفقا لشبكة "يورو نيوز" إنها قررت الحد من بيع منتجات تحتوي على النيكوتين من الصيدليات، بعد دراسة تفيد بأنها تقلل فرصة الاستجابة لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة، إنها طلبت من الصيدليات، بيع فقط جرعات تكفي لشهر واحد لكل شخص.

ومن المعروف أن تلك الأدوية والمنتجات التي تحتوي على النيكوتين يستخدمها الأشخاص الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين.

كما أصدرت وزارة الصحة الفرنسية قرارا بحظر بيع تلك المنتجات بشكل كلي وكامل عبر الإنترنت.

وأرجعت الوزارة هذا القرار إلى "منع المخاطر الصحية المرتبطة بالاستهلاك المفرط أو سوء الاستخدام ولضمان الإمداد المستمر للأشخاص الذين يحتاجون إلى الدواء للإقلاع عن التدخين".

يذكر أنه توصلت دراسة نشرتها "مستشفيات باريس" إلى نتائج وصفت بـ"المذهلة" عن فوائد مادة "النيكوتين" في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومادة "النيكوتين" هي من بين المكونات الرئيسية التي تدخل في صناعة السجائر وتجعل الشخص يدمن على التدخين.

وأطلق الدراسة باحثون يعملون في مستشفى "لابتيي سال بتريير" في باريس برفقة مختص في علم البيولوجيا العصبية وعضو في أكاديمية العلوم الفرنسية جان بيير شانجو، بحسب موقع "فرانس 24".

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يدخنون كثيرا، مثل المعتقلين والمرضى العقليين، لم يصابوا بشكل كبير بجائحة كورونا المستجد، ما قد يعني بأن التدخين يحمي من الإصابة بالفيروس.

وفي مارس/ آذار الماضي، أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا صحة لما تردد حول ‏أن التدخين يقي من كورونا، وأكدت المنظمة أن التدخين لا يقي من المرض و"إنما ‏في الواقع التدخين يؤدي إلى الوفاة، والأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية كامنة من الممكن أن تتفاقم بسبب التدخين، هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19 الوخيم".

أكدت الدراسة الفرنسية الحديثة أن التبغ ليس هو الذي يقي من فيروس كورونا بل مادة النيكوتين ذاتها.

وأجريت هذه الدراسة على 500 شخص أصيبوا بعدوى كوفيد-19. 350 منهم نقلوا إلى المستشفى وظلوا هناك عدة أيام في حين تمت معالجة 150 آخرين عبر استشارات طبية بدون أن يقضوا أياما في المستشفى.

وقال الطبيب زهير عمورة الذي شارك في الدراسة إن " الدراسة أظهرت أن 80% من المدخنين تعافوا وأن نسبة الإصابات لم تتعد 5% فقط في أوساط هذه الفئة من المرضى".

ورغم هذه النتائج دعا معدو الدراسة إلى توخي الحذر وعدم التدخين، "لأن التدخين آفة اجتماعية والنيكوتين مادة تجر المدخن إلى الإدمان".