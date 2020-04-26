إسرائيل تسمح بعودة بعض الأعمال وتستهدف عودة الدراسة

سمحت إسرائيل بعودة بعض الأعمال، اليوم الأحد، وقالت إنها ستبحث السماح للأطفال بالعودة للمدارس في إطار جهود تجريبية لتخفيف قيود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ولمساعدة الاقتصاد على التعافي من الأزمة.

وبعد عزل عام استمر لأسابيع، سمحت السلطات للمتاجر المطلة على الشوارع باستئناف العمل لكن مراكز التسوق والأسواق ظلت مغلقة كإجراء احترازي من التجمعات، كما تم السماح للمطاعم بتسليم الأطعمة من مقرها إضافة لتوصيل الطلبات للمنازل.

وسجلت إسرائيل التي يسكنها نحو 8.8 مليون نسمة 15398 حالة إصابة و199 وفاة بمرض كوفيد-19 . وفي ظل استعانة مئة مصاب بالمرض حاليا بأجهزة التنفس الصناعي وتوفر ألفي سرير في المستشفيات لاستقبال أي حالات محتملة، يرى المسؤولون أن هناك فرصة لمراجعة سياسات مواجهة الجائحة.

وأعلنت أكثر من مائتي شبكة لبيع الألبسة والأحذية نيتها عدم إعادة فتح فروعها بدون دعم حكومي، بل اعتزامها فصل عشرات الآلاف من مستخدميها، وذلك بحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

واقترحت وزارة التعليم أن تتواصل العملية التعليمية خلال العطلة الصيفية للتعويض عن الوقت الضائع وقت إجراءات العزل العام إذا تقرر استئناف العام الدراسي.

وقال المسؤولون إنه يمكن التراجع عن تخفيف القيود إذا ما ظهرت بؤر جديدة للعدوى.