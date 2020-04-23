وسط مليون عاطل عن العمل… وزير الاقتصاد الإسرائيلي: نمر بأزمة حقيقية 

قال عمير بيرتس، وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، إن بلاده تمر بأزمة حقيقية وسط مليون عاطل عن العمل.

ونقلت القناة العبرية "السابعة"، مساء اليوم الخميس، عن بيرتس أنه سيتولى زمام القيادة في وزارته الجديدة، بهدف التعاطي مع تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، التي سببت ضررا كبيرا بالاقتصاد الإسرائيلي.

وأوردت القناة أن عضو الكنيست رئيس "حزب العمل" وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، سيجري عددا من اللقاءات والمباحثات والمشاورات المكثفة لمواجهة أزمة كورونا، في ظل وصول عدد العاطلين عن العمل لمليون عاطل.

وقال عامير بيرتس:

إن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بفترة صعبة، وسط مليون عاطل عن العمل، وصناعات بأكملها تم تعطيلها إثر تفشي فيروس كورونا، وهذا يتطلب معالجة فورية، وسأفعل أي شيء لإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية".

ويشار إلى أن عامير بيرتس يتولى منصب وزارة الصناعة والاقتصاد في حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة، بالتنسيق مع رئيس حزب "أزرق أبيض" الجنرال بيني غانتس.