بعد أنباء عن وفاته... كوريا الشمالية تنشر رسالة من الزعيم كيم جونغ أون

بث الراديو الرسمي الكوري الشمالي، صباح اليوم الأحد، رسالة قدمها الزعيم، كيم جونغ أون، بعد تضارب هائل بشأن صحته على مدى اليومين الماضيين.

وكشفت الإذاعة أن "كيم جونغ نقل الامتنان للعمال والموظفين الذين ساعدوا بكل إخلاص في إنشاء مدينة سامزيون"، وذلك حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقالت: "كيم جونغ أون أرسل تقديرا للعمال الذين يدعمون بجدية وبكل إخلاص تأسيس سامزيون. العمال في شغف للمساهمة الجادة في بناء قوة اشتراكية دون نسيان ثقة الحزب وتوقعاته في أي لحظة".

وكان تشونغ إن مون، مستشار رئيس كوريا الجنوبية للسياسة الخارجية، قال تشونغ إن مون، في حديثه مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن "زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على قيد الحياة وفي وضع جيد، لقد كان مقيما في منطقة وونسان منذ 13 أبريل/نيسان. ولم يتم رصد أي حركات مثيرة للريبة حتى الآن".

وتباينت التصريحات حول صحة الزعيم الكوري الشمالي خلال اليومين الماضيين بعد غيابه عن حدث سنوي يمثل عطلة وطنية، والمرة الأخيرة التي ظهر فيها علنا كانت في 11 أبريل/ نيسان الجاري عندما ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم.

وفي وقت سابق أمس السبت، ظهر نبأ على موقع التواصل الاجتماعي الصيني (Weibo) حول وفاة رئيس كوريا الشمالية، وقال صاحبه، إنه حصل على هذه المعلومة من مصدر "موثوق"، فيما نفى رئيس جمعية الصداقة الكورية أليخاندرو كاو دي بينوس، التقارير الإخبارية المتداولة، حول وفاة زعيم كوريا الشمالية.