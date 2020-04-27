أول ظهور علني لرئيس الوزراء البريطاني بعد شفائه... فيديو

نصح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المواطنين على مواصلة الالتزام بتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، في أول ظهور له بعد عودته للعمل جراء إصابته بفيروس كورونا ودخوله المستشفى.

وفي خطاب نشره حساب رئاسة الوزراء الرسمي على "تويتر" أعلن جونسون أن بريطانيا "بدأت بتحويل المسار في معركة التصدي لكورونا".

WATCH LIVE: PM @BorisJohnson makes a statement outside 10 Downing Street https://t.co/rTLBCBzvDo — UK Prime Minister (@10DowningStreet) April 27, 2020

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد عاد إلى مقر الحكومة في لندن استعدادا لمباشرة أعماله، صباح اليوم الاثنين، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وفي غيابه واجهت الحكومة انتقادات متنامية من الطواقم الطبية في المستشفيات ودور الرعاية بشأن عدم تزويدهم بالإمدادات الكافية ومعدات وأدوات الوقاية وبشأن مستويات إجراء فحوص كورونا التي تقل بكثير عن المستهدف.

وتخطى عدد الوفيات بسبب المرض في مستشفيات بريطانيا 20 ألفا وفقا لآخر بيانات صدرت، السبت الماضي، مع توقعات بأن يكون الرقم الإجمالي أكبر بكثير بمجرد احتساب وفيات دور الرعاية.

لكن مع وجود مؤشرات على أثر اقتصادي كارثي ومع تنامي الإحباط العام لدى المواطنين من إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة تواجه الحكومة مطالبات متزايدة ببدء توضيح الطريقة التي تعتزم بها تخفيف العزل العام.

ورفض الوزراء حتى الآن الإفصاح عن أية مؤشرات في هذا الشأن وقالوا إن الأفضل الآن هو إبقاء التركيز على الرسالة الأساسية ألا وهي البقاء في المنزل واقتصار الخروج على الضرورات.