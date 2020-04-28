اجتماع مرئي لوزراء خارجية الدول المشاركة في مباحثات "النورماندي"

صرحت وزارة الخارجية الأوكرانية بأن اجتماعا بـ"صيغة النورماندي" سيتم عقده، في 30 أبريل/ نيسان، بين وزاء خارجية الدول الأربع المشاركة في المحادثات.

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع سيتم عقده بين وزراء خارجية الدول الأربع المشاركة في محادثات "النورماندي" والتي تضم كلا من روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، بشأن التسوية في أوكرانيا.

وقال كوليبا "سيعقد المؤتمر المرئي (عن طريق الفيديو) يوم الخميس 30 أبريل/ نيسان. سيكون هناك جميع وزراء الخارجية الأربعة. وأنا ممتن لهم لموافقتهم على المشاركة في الحدث."

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس عقد مؤتمر فيديو "صيغة نورماندي" الأسبوع المقبل.

وبحسب الوزير، فقد أجرى محادثات هاتفية أولية مع زملائه من فرنسا وروسيا وأوكرانيا، وجميعهم عبروا عن رأي مفاده أن "جزءا كبيرا من قرارات القمة في باريس لم ينفذ".

هذا وعقدت القمة الأولى، بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، لدول "رباعية النورماندي" (فرنسا، ألمانيا، روسيا وأوكرانيا) في باريس في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2019، بحث خلالها الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والفرنسي

إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في قصر الإليزيه، آفاق تسوية النزاع بمنطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، المستمر منذ عام 2014.

واعتمد زعماء قمة "نورماندي"، بيانا مشتركا في نهاية الاجتماع أهم ما جاء فيه: اتخاذ تدابير فورية لاستقرار الوضع في منطقة النزاع شرقي أوكرانيا، واتخاذ تدابير لتنفيذ البنود السياسية لاتفاقيات مينسك. كما والتزمت الأطراف بالتنفيذ الكامل والشامل

لوقف إطلاق النار، وتعزيز هذه المسألة بتنفيذ جميع التدابير اللازمة لدعم وقف إطلاق النار، بحلول نهاية آذار/ مارس2020.