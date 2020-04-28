الحكومة البريطانية: هذا هو الحل الوحيد لـ"قتل كورونا"

دعت الحكومة البريطانية مواطنيها إلى اتباع نصائح الخبراء للقضاء على فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وقالت الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء البريطانية على "تويتر"، إن الحل الوحيد لقتل فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، هو غسل الأيدي باستمرار.

وأضافت: "تذكر غسل يديك بالماء والصابون بصورة دورية للقضاء على كورونا".

Hand washing is the only way to kill #coronavirus.



Remember to regularly wash your hands with soap and water. #StaySafeSaveLives pic.twitter.com/F4geAO3TUY — UK Prime Minister (@10DowningStreet) April 28, 2020

ونشرت الصفحة تدوينة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال فيها إنه شارك في "دقيقة الصمت"، التي تم تحديدها هذا الصباح، حدادا على أرواح العاملين في مجال الصحة، الذين فقدوا أرواحهم خلال حماية الناس من فيروس كورونا، مؤكدا أن هؤلاء لا يمكن أن يتم نسيانهم.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى أكثر من 158 ألف إصابة، بينما تجاوز عدد حالات الوفاة 21 ألف حالة وفاة.

This morning I took part in a minute’s silence to remember those workers who have tragically died in the coronavirus pandemic. The nation will not forget you. pic.twitter.com/6yV5PCINyM — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 28, 2020

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 3 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 211 ألف حالة وفاة، وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 84 ألف إصابة.