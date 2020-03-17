تلاوة القرآن على مدار الساعة في "مسجد موسكو الكبير" لدرء خطر كورونا

أعلن مجلس مفتي روسيا، اليوم الثلاثاء، بدء تلاوة القرآن على مدار الساعة في "مسجد موسكو الكبير" [مسجد موسكو الجامع] على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لمجلس مفتي روسيا: "اعتباراً من 17 آذار/مارس، وبمباركة سماحة المفتي، رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، الشيخ راويل عين الدين، بدأ في مسجد موسكو الكبير تلاوة آيات القرآن الكريم على مدار الساعة... في هذه الأيام تهدف تلاوة القرآن لتكون شكلاً من أشكال مناشدتنا لله سبحانه وتعالى لدرء خطر تفشي فيروس كورونا في العالم بأسره".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وينتشر المرض، الذي ظهر في إقليم هوبي بالصين نهاية العام الماضي، في ما لا يقل عن 155 دولة، وسجلت أكثر من 7100 حالة وفاة، وأكثر من 182 ألف حالة إصابة.