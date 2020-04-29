رئيس "الصحة العالمية": شكرا لك صديقي لافروف

أعرب رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن شكره لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بسبب ثقته وتصريحاته الداعمة للمنظمة.

القاهرة– سبوتنيك. وقال غيبريسوس، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "شكرًا لك صديقي سيرغي لافروف، على ثقتك ودعمك لمنظمة الصحة العالمية".

وأضاف: "بالعمل معًا يمكن أن ننهي وباء (كوفيد-19)".

وكان لافروف قد دعا المجتمع الدولي إلى تركيز الجهود على مكافحة مرض "كوفيد 19" بدلا من قضية تعليق أمريكا تمويل منظمة الصحة العالمية.

وفي تصريحات للافروف في برنامج "اللعبة الكبرى" على القناة الروسية الأولى، أكد أن أمريكا هي المساهم الرئيسي في ميزانية منظمة الصحة العالمية، منوها إلى أن "الأمريكيين يشكلون غالبية الخبراء الذين يحددون أنشطة أمانة منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك في المناصب العليا، ولدي شكوك قوية بأن هؤلاء الأمريكيين يعملون في عزلة تامة عن حكومتهم".

وأضاف لافروف: "لكن لم يسبق لأي موظف في الأمانة، مهما كانت جنسيته، أن رفض التواصل مع وفود الدول الأعضاء بالمنظمة إذا ظهرت لديهم أي أسئلة".

وشدد لافروف على ضرورة التركيز في الفترة الحالية على تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد، والتدابير الاحترازية وإجراءات العزل الصحي، بدلا من "الصراخ والبحث عن كبش فداء".