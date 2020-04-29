الحرس الثوري الإيراني يكشف عن مشروع توطين في جزر متنازع عليها مع الإمارات

كشفت إيران عن خططها لمشروع توطين السكان في جزر ضمن الخليج العربي، مشيرة إلى أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لأمر قائد الثورة الإسلامية.

وبحسب وكالة "فارس"، أعلن قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الأدميرال علي رضا تنكسيري عن خطط لمشروع توطين السكان في الجزر في الخليج العربي.

وقال تنكسيري: "إننا نعتزم إيجاد بنية تحتية في هذه الجزر لتأهيلها من أجل توطين السكان فيها تنفيذا للأمر الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة".

وأردف المسؤول العسكري الإيراني أنه: "حينما يقول الرجل الأول في الدولة (قائد الثورة) بأنه يجب توطين السكان في هذه الجزر فذلك يعني أننا نسعى من أجل أمن المنطقة".

ولفت الأدميرال تنكسيري إلى بناء مطارات وكواسر أمواج في الجزر من قبل القوة البحرية للحرس الثوري، وقال:

"لقد قمنا بإنشاء مطار دولي في جزيرة طنب الكبرى كما تم إنشاء مطار في جزيرة طنب الصغرى إضافة إلى أكثر من 50 من كواسر الأمواج للمواطنين".

​وقالت إيران مرارا إن "الجزر الإيرانية الثلاث في الخليج الفارسي، جزء لا یتجزأ من إيران التي لن تتنازل أبدا عن حقها التاريخي في هذه الجزر"، بينما تقول إن "طهران تحرج نفسها باحتلالها الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى".